Dal 5 aprile è nelle sale italiane, purtroppo con una distribuzione limitata, Il giovane Karl Marx. Il regista è Raoul Peck, haitiano d’origine che ha trascorso molti anni in esilio volontario dal suo Paese, per poi rientrarvi a metà degli anni ’90, quando il regime dittatoriale è caduto. Peck ha all’attivo una ventina di opere cinematografiche ed è noto già dai primi anni zero, quando alcuni suoi film approdano al Festival di Cannes. La sua cifra autoriale è tornata a imporsi di recente, in Europa e a livello internazionale, dopo la realizzazione di I’m not your negro – 2016, documentario incentrato sulla questione razziale negli Usa – e, appunto, Il giovane Karl Marx.

Il film racconta le vicende del giovane Marx, nel periodo in cui è costretto a emigrare con la moglie Jenny, per evitare ritorsioni politiche e trovare un editore che lo sostenga, in Francia. Qui conoscerà anche Friedrich Engels e insieme, dopo varie traversie, daranno vita al Manifesto del Partito Comunista.

La pellicola si iscrive nel genere del biopic e tuttavia, al tempo stesso, si sottrae a una catalogazione troppo stringente, perché sull’attenzione ai dettagli del contesto storico prevale la forza delle idee universali e senza tempo. E anche perché alla centralità assoluta del protagonista, Peck preferisce un impianto corale, che restituisce voce e importanza agli altri personaggi, non ultimi quelli femminili, e li pone in dialettica e contraddizione col personaggio principale di Marx, creando un’enorme allegoria rappresentativa del suo ardore politico e del suo pensiero filosofico.