“Loro”-pt.1 e Noi

Loro sono i protagonisti.

Una corte dei miracoli composta di trafficoni, arrivisti, ragazze di periferia o di buona famiglia, vecchi bramosi di potere o già potenti,tutti disposti a (concedere) tutto per un posto al sole nell’immaginario dell’Italia degli Anni Zero.

Il film è Loro 1, prima parte del dittico di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi. La seconda parte, Loro 2, sarà nelle sale dal 10 maggio.

Loro 1 è un visionario viaggio nell’etica e nell’estetica berlusconiana che funge da introduzione Loro 2, quando Lui, che appare sulla scena trasfigurato da odalisca nell’ultima mezz’ora del film, sarà protagonista assoluto.

Di Lui conosceremo turbamenti e solitudini, aspettative e desideri, che sono anche i nostri. Perché è Lui che ha creato Noi. Intanto però, occupiamoci di Loro.

Per ora, infatti, la questa prima parte di Loro tratta la sceneggiatura scritta da Sorrentino con Umberto Contarello. Della corte dei miracoli che abita le inquadrature di questo spettacolo decadente.

Il regista sceglie di raccontarceli con campi lunghi e lunghissimi. Mai pieni di persone come era ne La Grande Bellezza, se non nella scena della festa a base di Mdma in piscina. Ma sempre attenti a dipingere il vuoto.

Quel nulla cosmico dove (per ora) non si vede Lui, dove manchiamo Noi.

In attesa dell’entrata in scena, nel finale, di Tony Servillo che “fa il suo e più del suo, per mimesi e antifrasi insieme” (Federico Pontiggia, «Il Fatto Quotidiano»), a traghettarci negli inferi della messa in scena del nostro presente sono Loro: Riccardo Scamarcio, Euridice Axen, Fabrizio Bentivoglio e Kasia Smutniak, interpreti di personaggi facilmente riconoscibili dalle cronache.

In apertura, la mise en abyme dell’opera. Il faccendiere interpretato da Scamarcio stende una striscia di coca sulla schiena e poi possiede da dietro una ragazza con tatuata sulla chiappa la faccia di Lui, che oscilla sorridente a ogni colpo.

Al di là dell’evidente omaggio al Jack Nicholson di The Departed di Martin Scorsese, tutto ci è chiaro. Loro cercano di mettergliela in quel posto. Lui li guarda e ride. Noi? Noi siamo costretti ad assistere a questo spettacolo osceno e funereo. Lo abbiamo fatto per vent’anni.

Mentre gli schermi delle televisioni sono lì a ricordarci che ciascuno di Noi potrebbe da un giorno all’altro diventare milionario, in messianica attesa dell’epifania di Lui, in un susseguirsi di orge e festini, strisce di cocaina e di ragazze in fila per le audizioni, politici e papponi, poeti e mafiosi, Loro trasportano sull’Acheronte un carico colmo di Noi: i morti.

Non si parte dal Satyricon di Federico Fellini, ma dal Caligola di Tinto Brass, nota giustamente Roberto Silvestri. Anche perché a Fellini, il maestro a lui più accostato, forse Sorrentino non ha mai guardato. Il suo cinema è più simile al goliardico cinismo di Ettore Scola o Dino Risi che alla festosa malinconia felliniana.

Loro sono I Mostri di oggi. Quelli che ci circondano quotidianamente, ma abbiamo scelto di relegare in un angolo dell’inconscio. Rifiutandoci di indagarli, e indagarci.

È il medesimo approccio scelto per raccontare questo stesso mortuario immaginario da Giuseppe Genna in Fine Impero, libro palindromo che si apre e si chiude dentro una bara.

Nel raccontare i morti viventi, il film si fa j’accuse politico, ben oltre un possibile e retorico elenco di misfatti e processi. Sorrentino non è Nanni Moretti, e pur avendo deciso di indagare il potere attraverso le medesime figure – Berlusconi, il Papa – non ne adotta lo stesso sguardo morale e inquisitorio.

E lo stesso Moretti ne Il Caimano lavora tantissimo sull’immaginario e sui danni prodotti, a suo dire, dalla Commedia Sexy degli anni Settanta.

La spettacolarizzazione del male andava bene per l’Andreotti trapassato futuro de Il Divo. Non per Berlusconi che, secondo Sorrentino, è “il primo uomo di potere a essere un mistero avvicinabile”. Meglio indagare l’inavvicinabile, sviscerare il rimosso. La nostra inazione davanti alla distruzione del desiderio collettivo.