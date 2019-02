Billion dollar whale

La truffa è avvenuta dopo lo scandalo Lehman e la crisi dei subprime, proprio quando la grande finanza aveva annunciato il più grande “mea culpa” della sua storia tentando di rassicurare il mondo attraverso una nuova “moralizzazione” di usi e costumi, di contro ai vecchi eccessi perpetrati.

Riavvolgendo ancora il nastro ci si trova all’indomani di “Occupy Wall Street”, il movimento che aveva destato l’attenzione globale dei media e avuto un serio impatto sull’immaginario collettivo.

In questo scenario Low parte dalla Malesia e crea un fondo sovrano con la complicità del primo ministro malese e ammantandosi di una veste ufficiale, e appunto sovrana, cela la sua macchinazione.

Low si inserisce nelle pieghe delle nuove regole che il mondo della finanza si era auto-imposta e architetta la sua truffa in una zona grigia fuori dall’attenzione dei “regulators”.

Eppure gli strumenti fraudolenti sono sempre gli stessi e viene assistito dal sistema bancario tradizionale per dare vita al suo piano. Il 1Malaysian Development Berhad viene così caricata di debiti e i miliardi raccolti vengono distratti dal fondo per comprare consensi al partito di governo e per costruire un’immagine da “billionaire” globale.

La distrazione dei fondi avviene con il solito vecchio gioco delle scatole cinesi tutte protette dall’anonimato di paradisi fiscali e con l’ausilio di banche svizzere che vedevano transitare miliardi di dollari sui propri canali senza battere ciglio.

La trama di The Wolf of Wall Street si dipana nella realtà prima ancora che nella pellicola di Scorsese.

Il meccanismo principale, che il libro svela, è dunque la ricerca di nuovi bacini di estrazione da parte delle grande banche nel momento in cui il mondo occidentale era stato messo in sicurezza da una serie di norme di sorveglianza per far fronte al disastro dei subprime.

Le banche di investimento spostano interi team in Asia, terra ancora “vergine” dal punto di vista delle grandi speculazioni finanziarie, per fare affari con un mondo ancora poco regolato: i fondi sovrani funzionano da vero e proprio grimaldello, essendo spesso molto liquidi perché reinvestono i proventi delle materie prime estratte nel Paese di origine e, se fanno ricorso al debito, il debito viene sempre garantito da asset reali.

Una panorama da “sogno”: da un lato i proventi delle materie prime, dall’altro ciò che Yanis Varoufakis ha definito il “minotauro globale”, ossia gli Usa in cui tutto può essere riciclato in tutto.

Il petrolio che si trasforma in azioni del Nasdaq, in attici fronte Central Parke, in alberghi a Los Angeles e Miami o in quadri di Jean-Miche Basquiat e di Andy Warhol, seguendo la mono-direzionalità dei flussi di capitale: dall’Asia agli States.

Ed è in questo contesto che i fondi sovrani sono diventati un fattore determinante nel nuovo millennio; i Paesi del golfo hanno comprato interi pezzi della Sylicon Valley, di fatto scambiando petrolio con dati, come il fondo giapponese Soft Bank che è diventato il primo azionista di Uber.

I fondi sovrani, spesso gestiti da dittatori o da capi di Stato che li usano alla stregua di salvadanai personali, hanno beneficiato dei tassi a zero e della loro capacità di avere accesso al credito e gonfiare bolle nel mercato immobiliare e nella tecnologia avanzata, contribuendo allo smantellamento di interi settori dell’economia tradizionale.

Così Jho Low diventa la “billion dollar whale” e lo fa tramite i servizi di Goldman Sachs che, nel giro di 2 anni, di fatto finanzia la truffa portando a casa circa 600 milioni di dollari di commissioni.

Il palcoscenico calcato da Goldman Sachs è il famigerato “pivot to asia”, un programma inaugurato da Obama e secondo il quale gli Usa avrebbero indirizzato risorse militari ed economiche in Asia per contrastare l’egemonia cinese.

Ecco che la truffa si tinge anche di una coloritura geopolitica.

Mentre le relazioni tra Malesia e Stati Uniti si rafforzavano politicamente, i truffatori avevano un ulteriore scudo per le loro malversazioni: la divisione asiatica di Goldman poteva cioè finanziare la truffa del 1MDB.

L’importanza e il grande risvolto di Billion Dollar Whale non è dunque il lato “glamour” della faccenda, ossia un gruppo di rampanti avventori finanziari che sperperavano centinaia di milioni di dollari impunemente, e neanche l’elemento del cleptocrate (il ministro malese Najib Razak) a capo di un Paese emergente, ma l’aver portato alla luce che questa truffa sia ancora possibile nell’epoca posteriore alla crisi dei subprime.

E ancora: l’aver svelato i meccanismi e la compiacenza di chi invece dovrebbe sorvegliare; il paradosso di chi usa le regole a corrente alterna e a seconda dell’entità dei guadagni che riesce a ottenere dai propri clienti.

Last but not least: il lato oscuro di una nazione, gli Usa, che pretende di “esportare democrazia” salvo accogliere a braccia aperte i capitali provenienti dai regimi dittatoriali di mezzo mondo, per poi istituire un’unità anti-cleptocrazia quando i casi esplodono in scandali di pubblico dominio.

Jho low, la “billion dollar whale”, non ha inventato nulla. È salito su un auto in corsa e si è schiantato per il solo motivo di aver premuto troppo sull’acceleratore.

Ma se avesse tenuto una velocità “di crociera” moderata, sarebbe ancora a Las Vegas a stappare bottiglie di Cristal in “ottima compagnia”, coperto dallo stesso establishment che ora lo espone al pubblico ludibrio.