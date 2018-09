La santissima Trinità dell’high tech

Si limitano a dislocare verso nuovi lidi, meno controllati, il processo di accumulazione originaria, che nel suo stato di inesauribile permanenza è un tratto distintivo del capitalismo estrattivo.

Inoltre eliminano in via teorica anche le funzioni di smussamento del ciclo economico operate dalle autorità monetarie: nessuno, infatti, può minimamente immaginare l’uscita da una crisi nell’era delle criptovalute che non sembrano offrire valide alternative a regolare gli alti e i bassi delle economie.

In definitiva nella stagione dei bitcoin non sarebbe possibile immaginare nessun Quantitative easing, nessuna politica monetaria espansiva.

L’anarco-capitalismo, in molte sue forme, è tanto feroce quanto il neoliberismo e queste frazioni finiscono per sovrapporsi e andare a braccetto. Peter Thiel, fondatore di PayPal, è un grande assertore dell’anarco-capitalismo e, non a caso, è stato un importante finanziatore della campagna presidenziale di Donald Trump.

L’ammiccamento degli anarcocapitalisti alla alternative right americana, che ormai di “alt” ha ben poco, è molto evidente. Spesso, però, ne rimangono affascinati anche frange della sinistra liberale.

La terza parte della trinità, quella minoritaria, è costituita dai tecno-critici, ossia quelli che cercano di decostruire le narrazioni utopistiche da un lato, e dall’altro di palesare i meccanismi di sfruttamento che si celano dietro la grande etichetta tecnologica appiccicata alle attività più cool dell’economia digitale.

Evgenij Morozov è il più noto interprete di quest’atteggiamento critico, ma esistono svariati movimenti nazionali e transnazionali che stanno svolgendo un lavoro militante per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle nuove tecniche e tecnologie del dominio con le quali viene gestito il pianeta Terra.

Tra queste realtà spicca il collettivo Ippolita, gruppo di ricerca indipendente e di formazione “indisciplinare” attivo sin dal 2004, e di cui è fuori da poco il libro intitolato Il lato oscuro di Google.

Tra i temi considerati dai sostenitori di questa posizione ne figurano tre in particolare: lo sfruttamento del lavoro digitale, sottopagato o spesso non pagato; la mistificazione del lavoro digitale nel settore della logistica che di digitale ha ben poco se non la presenza di un algoritmo che sostituisce il padrone in tutto e per tutto; e infine la riappropriazione dell’intelligenza collettiva privatizzata dai social network e dai dispositivi che raccolgono dati e li commercializzano.

I tre vertici del triangolo compongono un pensiero forte e attivo, che domina la scena, ma è all’interno del triangolo che vengono tracciate le strade dove questi orientamenti si traducono in leggi, in pratiche, in comportamenti.

È all’interno del triangolo che si combatte, si vive e si muore, come i prigionieri di quella trappola raffinatissima messa in scena dal film Cube.

Se osserviamo l’interno del triangolo notiamo immediatamente un pensiero debole che cerca di adeguarsi alla realtà in modo passivo, privo di capacità d’incidenza.

La socialdemocrazia occidentale ha sviluppato un linguaggio piegato all’esaltazione feticistica della tecnologia trasformandosi in un’accozzaglia informe di tecnoentusiasti, incapaci di analizzare i meccanismi estrattivi che caratterizzano l’impiego della tecnologia, incapaci di decostruire i nuovi rapporti di forza tra capitale e lavoro.

Le forze del socialismo hanno assistito passivamente alla trasformazione della società civile in relazione allo sviluppo tecnologico, senza riuscire a impedire la creazione di monopoli e oligopoli a discapito della collettività.

È come se la tecnologia fosse solo la coolness degli anni Dieci del XXI secolo, alla quale tutti dovevano adattarsi per rimanere attraenti nei confronti degli elettori che si sono spostati in massa verso chi una posizione forte la esprimeva.

Così le socialdemocrazie si sono rivelate capaci solo di una timida richiesta di inasprimento fiscale, dopo che gli imperi tecnologici avevano già accumulato ricchezze (mai tassate) superiori a quelle degli stati.

E la stessa recente alzata di scudi contro la commercializzazione dei dati estratti dalla collettività dimostra come la guerra fosse già persa: mentre i leader democratici di turno si mostravano con portatile Apple alla mano a dettare strategie via social, erano altri ad agire nel cuore della trasformazione, a disintermediare il politico.

Celebrando la trasparenza radicale, davano voce a chi la desiderava e regalavano l’illusione di una partecipazione attiva alla vita politica. Lo scandalo di CA ha proporzioni in fondo irrilevanti rispetto ai cambiamenti reali indotti nella sfera della cittadinanza grazie alla trasformazione radicale del rapporto tra politica e cittadino.