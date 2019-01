Rewind to 2018

Rinsaldare la memoria, agire sul presente

A questa allarmante involuzione politica, regressiva e generante razzismo e paura verso l’altro, c’è però un antidoto molto efficace: la memoria.

Per questo abbiamo ripescato alcune storie di migrazioni dal passato, tanto indietro nel tempo quanto vicinissime a ciò che sta accadendo tutti i giorni, nel mondo e in Italia. Nel momento in cui «chiudere porti e confini» sembra essere diventato il mantra egemone di una politica scellerata e irresponsabile, riportare alla memoria è decisivo: dal “viaggio dei maledetti” della nave St. Louis colma di profughi in fuga dalla barbarie nazista ai pregiudizi razzisti sui migranti italiani in America e in Svizzera, per ricordarci di quando eravamo noi i “neri” o i “figli di nessuno”.

Rievocare, dunque, ma non solo. Bisogna anche agire, concretamente. Per questo abbiamo da subito promosso e seguito l’esperienza di Mediterranea-Saving Humans, la nave battente bandiera italiana che ha assolto al compito di monitorare la situazione nel Mediterraneo, al fine di non abbandonare alla deriva donne, uomini e bambini che ogni giorno solcano il mare in cerca di un approdo sicuro e di una vita dignitosa.

Lo scriveva Jean-Claude Izzo nel suo romanzo Chourmo-Il cuore di Marsiglia: «non eri di un quartiere o di una cité. Eri chourmo. Nella stessa galera, a remare! Per uscirne fuori. Insieme». Lo spirito “chourmo” di apertura e solidarietà che per millenni ha animato e tenuto vivo il Mediterraneo e le sue tante coste, contribuendo a far rispettare le leggi scritte e non scritte del salvataggio e dell’accoglienza incondizionati di vite umane, oggi più che mai viene osteggiato apertamente da politiche irresponsabili e nocive, che alimentano razzismo e guerra tra i poveri. È il momento di invertire la rotta e recuperare quello spirito, con ogni mezzo necessario.

Immaginario

Dalle tendenze di nicchia al mainstream, l’immaginario assorbe, interpreta e rielabora la realtà che ci circonda. Per questo monitorare le narrazioni di libri, cinema, serialità televisiva e arti figurative è un tassello fondamentale per comprendere la contemporaneità.

È un monitoraggio che abbiamo sempre fatto e continueremo a fare.

Dalle serie meno celebrate ma più singolari come Babylon Berlin – un affresco noir che ci avverte di non sottovalutare l’avanzata dirompente delle destre europee – ai recenti film hollywoodiani che – attraverso più generi: dall’hystorical fiction all’horror – ci allertano sulle recrudescenze razziste negli Usa di Trump e fino agli spin-off della più nota saga mondiale, anch’essa attenta a percepire le incrinature del presente.

E ancora: le molte opere in cui si rappresentano motivi e temi delle rivendicazioni di genere. Laddove si assiste a un’allarmante contrazione e a una rinnovata messa in discussione dei diritti acquisiti, serie televisive come Dietland e The Handmaid’s Tale (per citarne solo alcune) ribadiscono che è a partire dalle donne che si sta riaccendendo la fiaccola dei movimenti di protesta dal basso e che, a volerlo condensare in uno slogan, oggi la «la rivoluzione è femmina».

Last but not least, abbiamo tracciato “i tanti volti” – di un attore italiano alla ribalta, Alessandro Borghi – per individuare gli altrettanti “luoghi altri” rappresentati in film e serie tv attraverso cui si mettono a nudo le contraddizioni più profonde della società: la periferia, la “suburra”, la galera e la City.

Visioni

È successo a Parigi: i “gilet gialli” hanno invaso le strade per manifestare contro gli aumenti delle accise sul carburante stabiliti dal governo Macron. Proteste dure e repressione altrettanto feroce. Il sintomo di un collasso sistemico in cui crisi economica e miopia politica si alternano senza soluzione di continuità. Sintomo che ben intercettava il romanzo dei Diavoli (Rizzoli, 2014) ormai quattro anni fa, quando il protagonista Massimo, trader dell’alta finanza, fissando le immagini di un’insurrezione che si scatenava proprio nella capitale francese, le constatava con una sentenza tanto amara quanto fatale, rivolta al mondo e a sé stesso: “sta precipitando tutto”.

Dal romanzo l’universo narrativo dei Diavoli si è riversato e ha continuato ad alimentarsi sul sito, attraverso la sezione del Tredicesimo piano – in cui i personaggi continuano a vivere raccontando mediante le formule della fact-fiction o della “fanta-intervista” il recente più convulso – o i molteplici racconti distopici, utopici e ucronici.

Abbiamo così immaginato un futuro prossimo in cui si consuma la “guerra dei dati” o in cui il disgelo ha dato vita a nuove migrazioni, insospettabili e mai viste prima.

Ancora lasciando a briglia sciolta l’immaginazione ma tenendoci saldi alle percezioni del presente, abbiamo raccontato i “10 giorni che sconvolsero l’Italia” e, controcampo, un futuro utopico in cui l’Europa salvava il mondo, operando da modello politico virtuoso per una ripresa economica sfavillante ed egualitaria, non lasciando indietro nessuno.

Ci siamo addentrati nei futuribili meandri di una città, la Milano del 2028, in preda alle sue ossessioni e paure più oscure. Siamo stati persino dentro la mente del dittatore coreano Kim Jong-un.

Poi, riaffiorando sulla realtà più tangibile, abbiamo raccontato le condizioni degli operai della logistica nella megalopoli padana ai tempi delle Big Platform, costretti a vivere nelle loro macchine per poter sbarcare il lunario.

Spiazzanti “what-if”, inquietanti distopie, realtà aumentate, in una parola: visioni. Perché la sfida più grande a partire dall’immaginario, forse, è saperne creare uno.