Oltre Cambridge Analytica. Pillola rossa (pt.2)

Se la Saudi Conncection, il rapporto ombelicale che da 70 anni lega Washington a Riad, ieri serviva a tenere distante l’Europa dall’influenza dell’Unione Sovietica, per evitare che i cosacchi si abbeverassero alla fontana di San Pietro, oggi la penisola araba è il nodo in cui si esercita l’influenza americana nella rete che da Shangai arriva a Lisbona. La Nuova Via della Seta.

Lo stesso caso Skripal, come scritto su i Diavoli, ha a che fare con l’arresto da parte delle autorità russe lo scorso dicembre di un dimesso ex ispettore di confine norvegese in pensione: Frode Berg, 62 anni. L’accusa è di spionaggio. Berg è stato arrestato a Kirkenes, cittadina norvegese affacciata Mare di Barentes, a nord del Circolo Polare Artico, crocevia della Nuova Via della Seta e della nuova logistica dei dati. Nodo fondamentale per il passaggio della fibra ottica, attraverso i tre grandi player globali con cui la piccola cittadina di Kirkenes, 4 mila anime scarse, confina: Occidente, Russia e Cina. Il fondo pensioni norvegese è il più importante investitore della Silicon Valley.

Questa è la pillola rossa di Matrix. La spaventosa profondità della tana del Bianconiglio. Il mondo che si spalanca ogni volta che ci connettiamo a una social network, spediamo una mail, installiamo un’applicazione, scattiamo una foto. Il mondo dei fondi sovrani, delle big tech, degli apparati militari e delle corporation in guerra per il controllo della nostra intelligenza collettiva.

I dati offrono infinite possibilità di sviluppo. Bisogna riprenderseli dalle istituzioni totalitarie cui li abbiamo consapevolmente regalati. Bisogna costruire un enorme data base pubblico cui tutti possano avere accesso gratuitamente.

“Non c’è giustizia a seguire leggi ingiuste. È tempo di venire alla luce e dichiarare, nella grande tradizione della disobbedienza, la nostra opposizione a questo furto privato di cultura pubblica. Dobbiamo prenderci le informazioni, ovunque siano depositate”, scriveva Aaron Swartz.

Oltre Cambridge Analytica. Oltre il capitalismo finanziario. La libera condivisione dei dati, in un modello di sviluppo alternativo, ci porterebbe presto alla piena automazione. Alla fine della schiavitù del lavoro.

Oltre il reddito universale garantito. Per un’intelligenza artificiale libera e condivisa. Per il fully automated luxury communism.