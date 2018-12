Nella laguna 451

Se l’assemblea è andata bene, e la chiusura anche solo temporanea della miniera di estrazione dell’acqua è stata scongiurata, con l’amministratore delegato della Future Project dovremmo parlare della produzione. Nei mesi scorsi nelle lagune del Centro Europa hanno trovato nuovi giacimenti acquiferi, il costo del lavoro è crollato e presto i tedeschi potrebbero sopravanzare la produzione delle miniere del Mediterraneo.

A loro favore gioca anche la vicinanza con le Zone Libere: i paesi baltici in cui le lagune putrescenti non sono ancora arrivate.

Ogni sera, prima del telegiornale, c’è sempre una trasmissione di Canale Uno sulla vita in questi paesi: gente in costume che prende il sole in spiaggia, mangia il gelato, vive di giorno e dorme la notte. Temperature intorno ai trenta gradi, acque potabili e balneabili. Il paradiso in terra. Nelle Zone Libere si vive come qui ai tempi del mio bisnonno, quando la città non si chiamava ancora Laguna 451.

Ma le Zone Libere sono protette da altissimi muri. L’unico modo per superare le barriere è vincere la lotteria che ogni anno regala duemila ingressi. Ogni biglietto costa ottomila ore di lavoro. Altro motivo per cui è stato facile convincere l’assemblea a votare contro la chiusura della miniera.

Il lavoro forse non rende liberi, ma un giorno ti può portare a vivere nelle Zone Libere.

La settimana scorsa in televisione hanno trasmesso proprio la storia di una famiglia di Laguna 451 che ha vinto alla lotteria e da un anno vive sul Mar Baltico: i Diotallevi. Sembravano felici, anche la loro pelle sembrava diversa rispetto a quando vivevano qui: scomparse tutte le pustole e le escrescenze tumorali, era tornata a essere bianca e splendente.

Quando i Diotallevi sparirono, in molti si preoccuparono, si pensava fossero stati assaliti dai bambini deformi.

Poi uno zio ricevette un cablogramma della Future Project che avvisava che avevano vinto alla lotteria e si erano trasferiti nelle Zone Libere. E l’altro giorno è arrivato il video di conferma.

Una volta forse avrei messo in dubbio tutta questa storia, oggi no. Oggi non riesco a non pensare all’attrazione che la laguna esercita su di me. Siamo quasi arrivati al grattacielo dove si trova la sede della Future Project, ma io sono nascosto nel ripostiglio della nave taxi, mi sto impadronendo dell’attrezzatura per le immersioni.

Apro il portellone di emergenza e mi immergo nell’acqua della laguna.

Il liquido denso mi avvolge le membra e mi culla in uno stato di sospensione. Non scendo né risalgo, rimango a mezz’acqua. Non mi sono mai sentito così tranquillo e sereno, mi sembra di essere tornato nella pancia di mia madre. Nel giro di pochi minuti dimentico tutto quello che mi circonda: la fabbrica, la miniera, il lavoro, il sindacato e i padroni. Mi lascio cullare dal liquido amniotico, sempre più caldo e denso.

Vedo davanti a me il museo della Magna Grecia, vedo mio bisnonno chino sul tavolino della guardiola che tossisce sangue, i polmoni devastati dalle esalazioni dell’acciaieria. Vedo suo figlio, mio nonno, che s’infortuna sul lavoro e perde una gamba. Vedo le proteste dei suoi compagni di reparto, i fuochi nelle strade, i cortei per la città. Poi vedo mio nonno a casa, da solo, davanti alla televisione e mia nonna che piange. I suoi compagni di nuovo chini al lavoro nell’acciaieria, senza di lui.

Vedo mio padre, bambino, trasformarsi in un bambino deforme quando oramai la laguna ha preso il posto della città.

E intravedo anche i bambini deformi, sul fondale della laguna. Allora esistono davvero. Mi spingo verso di loro, nuoto nella placenta della terra verso questi angeli maledetti. Nuoto fino a raggiungerli, sono in mezzo a loro. Mi circondano, mi abbracciano.

Nel calore della vita che prende forma in questo liquido verde fluorescente e primordiale, i bambini deformi mi dilaniano in mille pezzi e cominciano a mangiarmi.