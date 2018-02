Come il cinema ha raccontato la banca

È Sidney Lumet, in Dog Day Afternoon (Quel pomeriggio di un giorno da cani, 1975), uno dei film manifesto della New Hollywood, a voler dare ai rapinatori una coscienza politica. Il film, asciutto, basato sulle relazioni umane tra gli attori in gioco durante una rapina in banca – ladri, guardie, ostaggi – riporta in maniera realistica e veritiera un fatto di minima cronaca quotidiana raccontato dalla rivista «Life».

Un lungo assedio in una banca di New York in cui Sonny Wortzik – una magistrale interpretazione di Al Pacino – affronta i temi della guerra in Vietnam di cui è reduce e della rivolta delle Black Panthers repressa nel sangue nella prigione di Attica. Quasi a voler rivendicare, attraverso la rapina, il diritto a riprendersi quello che gli è stato tolto.

Take B

Se Margin Call (2011) è un’opera da camera, girata in ambienti chiusi e in un tempo quasi reale, che si fa evidente omaggio del film di Sidney Lumet sovrapponendo in dissolvenza ai volti dei rapinatori degli anni Settanta quelli dei banchieri degli anni Zero, il film di Martin Scorsese The Wolf of Wall Street (2013) è un evidente omaggio, dichiarato, al Gordon Gekko di Oliver Stone. Ma nonostante il successo di questi due, è The Big Short (La grande scommessa, 2015) di Adam McKay la pellicola par excellence della crisi.