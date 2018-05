Cina, social credit: il perché-pt.2

Si tratta però di calcoli spesso apparentemente fallati. Scrivono Alexandra Stevenson e Cao Li sul «New York Times»: «Il signor Bai, fattorino trentenne di Pechino, ha preso in prestito ingenti somme di denaro dalle fila sempre più fitte dei finanziatori online in Cina. In un Paese dove mancano metodi affidabili per determinare chi possa essere un buon debitore, questi finanziatori usano l’intelligenza artificiale e strambi dati personali – come monitorare la velocità di digitazione su smartphone di un utente – per determinare chi li ripagherà. Col signor Bai, hanno fallito. All’inizio ha chiesto un prestito per aprire un’attività. Quando l’affare è saltato, ha chiesto altri prestiti per investire nei futures del carbone, dell’olio di colza e dello zucchero. Presto, il signor Bai si è ritrovato a chiedere prestiti a un finanziatore per ripagarne un altro. Oggi il signor Bai è indebitato per oltre cinquemila dollari, con una busta paga che non arriva ai seicento dollari al mese.»

Nel tentativo di arginare il rischio di un’epidemia di insolvenza potenzialmente disastrosa per il piccolo risparmiatore tipo della Repubblica popolare – per cui la linea di demarcazione tra investimento e gioco d’azzardo è spesso inesistente – alla fine del 2017 le autorità cinesi hanno imposto un giro di vite alla proliferazione di banche ombra, prima bloccando la nascita di nuovi finanziatori informali e, in seguito, minacciando controlli più severi per le agenzie di prestasoldi che operano senza licenza.

In quest’ottica la messa a punto di un sistema di social credit centralizzato e preciso, sotto l’egida dello Stato, permetterebbe a Pechino di regolamentare con efficacia un settore creditizio in enorme crescita e, soprattutto, di ricondurre i flussi di denaro entro lo steccato del sistema bancario formale, subordinato alle linee guida governative. Il sistema di social credit, in buona sostanza, sarebbe lo strumento di valutazione dei nuovi clienti (si stima siano intorno al miliardo di persone) che finora mancava nella cassetta degli attrezzi delle banche tradizionali.

È importante sottolineare che il segmento interessato dalle valutazioni di solvibilità non comprende solo le persone fisiche ma anche, e soprattutto, le aziende, per cui fingere un ottimo stato di salute finanziario a discapito di un debito in perenne espansione grazie ai pochi controlli per l’accesso al credito ombra rappresenta un pericolo sistemico ben maggiore dei default seriali di piccoli risparmiatori incauti.

Il rischio, per Pechino, sarebbe trovarsi davanti a un collasso totale dell’intero sistema finanziario nazionale. Se la minaccia di insolvenze a catena da problema finanziario rischia di diventare per le autorità cinesi una pentola a pressione sociale sul punto di esplodere, il danno netto sofferto dai grandi player è tutto sommato mitigato dalla contropartita non monetaria, ma di grande valore, che tali servizi ricevono “gratis” dagli utenti: i propri metadati.

Più che il denaro sonante, per le compagnie hi tech cinesi è l’accumulazione di big data il vero affare del secolo: un patrimonio di metadati su cui calcolare strategie di mercato, abitudini di consumo, tendenze e aspirazioni del più grande bacino di mercato del mondo.

Un tesoro che, al momento, è distribuito in cluster indipendenti – e in concorrenza tra loro – nelle banche dati dei grandi conglomerati cinesi e gestito in ottica esclusivamente commerciale. L’ambizione della dirigenza cinese, agevolata dall’assenza totale di norme che garantiscano la privacy dei propri cittadini, è non solo partecipare alla cogestione dei metadata nazionali facendo valere il diritto del governo di attingervi per “motivi di sicurezza”, ma guadagnarne il controllo totale in regime di monopolio, centralizzando la raccolta dei big data in un unico database integrato con le informazioni personali che Pechino già possiede.

Ecco che allora la controversa legge sulla cybersecurity varata lo scorso mese di giugno dal governo cinese – che, tra le altre, obbliga le compagnie straniere che operano in Cina a conservare “informazioni personali e importanti dati aziendali” in server fisicamente ubicati entro i confini della Repubblica popolare – assume contorni inquietanti che vanno ben oltre lo scotto da pagare per una presenza nel mercato cinese.

Pechino sa che dopo aver vinto la battaglia sulla gestione delle informazioni e dei contenuti offerti agli utenti nell’era digitale, filtrando con successo il flusso di dati del web attraverso le maglie del Great Firewall e creando un ecosistema di social network e servizi web parallelo che nulla ha da invidiare rispetto a colossi come Facebook e Twitter, la grande partita del domani sarà aggiudicarsi la gestione e il controllo delle informazioni degli utenti stessi.

Messo a punto il sistema di organizzazione dei dati, le opzioni di utilizzo di uno strumento simile nelle mani del governo cinese – dal monitoraggio finanziario alla repressione della dissidenza – diventeranno letteralmente infinite.

Per dirla con le parole di Sebastian Heilmann, presidente del think tank tedesco Mercator Institute for China Studies, riportate dal «South China Morning Post»: